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Сийярто: Генсек НАТО предложил членам альянса собрать $100 млрд для Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам альянса создать новый фонд в размере $100 млрд для военной поддержки Украины, сообщил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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