Шапито продолжается. Эстония хочет перекрыть Финский залив

Видать получить по жопе захотелось от России....Пиндосы тут же скажут, что они не при чём.....Это они сами, сами....

Nikolia Vovchenko

Автор,ты вообще о чём пишешь...Да,Россия огромная и когда то приебалтийские вымираты входили в её состав.Только кто тебе наплёл про нынешнюю"империю"...Да,завидя шавки имперский флаг,вмиг бы прижали хвосты и не то что тявкнуть,скулить без спроса не смогли бы...А,так,видят они(шавки)то,что сейчас над страной"имперское" и потому и гавкают,пусть даже по наускиванию их главного хозяина