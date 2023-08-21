ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Шапито продолжается. Эстония хочет перекрыть Финский залив

Шапито продолжается. Эстония хочет перекрыть Финский залив

Одна из особенностей России в широком смысле (т.е. исторической большой России) состоит в том, что мы являемся не колониальной, а истинной Империей в традиционном значении этого термина.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Видать получить по жопе захотелось от России....Пиндосы тут же скажут, что они не при чём.....Это они сами, сами....
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7 час.
Nikolia Vovchenko
Автор,ты вообще о чём пишешь...Да,Россия огромная и когда то приебалтийские вымираты входили в её состав.Только кто тебе наплёл про нынешнюю&quot;империю&quot;...Да,завидя шавки имперский флаг,вмиг бы прижали хвосты и не то что тявкнуть,скулить без спроса не смогли бы...А,так,видят они(шавки)то,что сейчас над страной&quot;имперское&quot; и потому и гавкают,пусть даже по наускиванию их главного хозяина
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7 час.
Иван Петров
Желание сразу убежать во всех направлениях...
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3 час.

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