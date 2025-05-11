Карандаш вместо помады: косметолог оценила безопасность тюремных бьютихаков

Почему женщины используют косметику? Ответов на этот вопрос может быть много, однако в целом все сводится к желанию изменить, улучшить свой внешний вид для собственного удовольствия или чтобы быть краше в глазах окружающих.
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