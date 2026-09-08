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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе после 2:1 с «Интером»: «Реал» всегда должен быть на вершине. Хотим добиться чего-то особенного»

Нападающий « Реала » Килиан Мбаппе заявил о желании добиться выдающихся результатов в Лиге чемпионов.

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