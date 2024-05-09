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Рябков: Россия предупреждает Запад об усилении мер ядерного сдерживания

Рябков: Россия предупреждает Запад об усилении мер ядерного сдерживания

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что установленный Западом курс на усиление напряженности заставляет Российскую Федерацию принимать дополнительные меры по обеспечению ядерного сдерживания.

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