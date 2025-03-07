Oxford Instruments запустила TeslatronPT Plus — систему для сверхбыстрых и гибких экспериментов с материалами

Компания Oxford Instruments NanoScience анонсировала TeslatronPT Plus — новую криогенную систему на основе сверхпроводящих магнитов, предназначенную для фундаментальных исследований в области физики материалов.
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