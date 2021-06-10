«Шарлотт» и «Миннесота» хотят заполучить Майлза Тернера

У «Индианы» будет сразу несколько вариантов для обмена, если клуб решит расстаться с победителем по блок-шотам в сезоне-20/21 Майлзом Тернером (211 см, 113 кг).
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