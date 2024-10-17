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Царьград

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Владельцам «резиновых квартир» грозит реальный срок

Владельцам «резиновых квартир» грозит реальный срок

Нелегальную миграцию относят к особо опасным преступлениям.Госдума приняла поправки в Уголовном кодексе, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией в стране.

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Комментарии
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Ed Red
В гражданские чувства Госдумы верится с трудом, скорее мигрантская крыша переезжает проч из России
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