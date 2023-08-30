Замглавы МИД Грушко: заявления о гарантиях безопасности Киеву угрожают Франции

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что заявления Франции о возможности предоставления гарантий безопасности Украине несут риски для безопасности Парижа, и являются дальнейшей эскалацией кризиса, сообщает Первый канал.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что заявления Франции о возможности предоставления гарантий безопасности Украине несут риски для безопасности Парижа, и являются дальнейшей эскалацией кризиса, сообщает Первый канал.
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