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Замглавы МИД Грушко: заявления о гарантиях безопасности Киеву угрожают Франции

Замглавы МИД Грушко: заявления о гарантиях безопасности Киеву угрожают Франции

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что заявления Франции о возможности предоставления гарантий безопасности Украине несут риски для безопасности Парижа, и являются дальнейшей эскалацией кризиса, сообщает Первый канал.

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