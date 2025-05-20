Рубио: США ждут мирного предложения от России

Россия пообещала прислать США "условия того, что им потребуется для достижения прекращения огня" с Украиной после телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
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