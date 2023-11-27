Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 625 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Мат немцам за нами!Сколько Германия ...
  • Игорь Егоров
    Япония понимает только язык силы, все остальное бесполезно.Sohu: Япония риск...
  • Лев Добрый
    Это действительно классно, так держать и пусть зубами скрепят голубо-задые!😎🤠😀👈👍Мегасудно-ледокол...

Золотой юань готов нанести доллару смертельный удар. Финансовое оружие Пекина против Америки может оказаться намного действеннее ядерного.

Золотой юань готов нанести доллару смертельный удар. Финансовое оружие Пекина против Америки может оказаться намного действеннее ядерного.

3,1K прочитали Согласно последним данным Народного Банка Китая, золотые резервы (входящие в состав международных резервов КНР) равняются 2,33 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
А западные страны, кроме Франции, золото не имеют, их золото в США, а США возвращать им не имеет желание, так что дела такие!😎😀🤠👈
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх