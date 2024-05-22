«Формуле 1 бы стать поменьше»: Егор Оруджев — о современных болидах

Steve EtheringtonРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев считает, что современной Формуле 1 необходимы более компактные болиды, чтобы сделать Гран При на любых трассах более острыми в плане борьбы.
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