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FT указала на 5 особенностей энергетического кризиса вокруг Ирана

FT указала на 5 особенностей энергетического кризиса вокруг Ирана

Энергетический кризис, возникший после начала конфликта вокруг Ирана, пока оказался менее разрушительным для мировой экономики, чем предполагали многие аналитики.

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