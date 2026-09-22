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Регионы России

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Венгрия объяснила отказ присоединяться к «Карпатской восьмерке»

Венгрия объяснила отказ присоединяться к «Карпатской восьмерке»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр разъяснил главе украинского МИД Андрею Сибиге причины отказа Будапешта войти в новое региональное объединение «Карпатская восьмёрка», созданное по инициативе Украины.

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