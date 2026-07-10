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Брылин – кандидат на пост главного тренера минского «Динамо». Он работает в системе «Нью-Джерси» с 2012 года («Сила спорта»)

Сергей Брылин является одним из кандидатов на пост главного тренера минского «Динамо». Об этом сообщает «Сила спорта».

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