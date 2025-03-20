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РСА назвал регионы с самой высокой долей риска высокоубыточных договоров ОСАГО в 2024 году

РСА назвал регионы с самой высокой долей риска высокоубыточных договоров ОСАГО в 2024 году

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул по итогам 2024 года, вновь заняла Республика Дагестан – в пул было передано 82,7% заключенных договоров ОСАГО.

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