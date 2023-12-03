Мэр Киева Кличко: речь идет о том, будет ли Украина существовать дальше

Мэр Киева Виталий Кличко сомневается в том, что Украина продолжит существовать. В этом он признался журналисту швейцарского портала 20 Minuten, который спросил, есть ли у него политические амбиции по поводу поста президента страны.
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