Никитин об удалениях за сдвиг ворот: «У тех, кто не по-спортивному принципу хочет побеждать, получилась еще одна лазейка. Я бы предложил не давать вратарю две минуты»

В четверг в матче Кубка Башкортостана в Уфе между «Нефтехимиком» и «Автомобилистом» вратарь нижнекамцев Филипп Долганов два раза за 17 секунд получил малые штрафы из-за сдвига ворот.
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