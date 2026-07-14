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Наш потерянный мир

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Курсанты ВУЦ ЮЗГУ месяц будут тренироваться в воинской части

Курсанты ВУЦ ЮЗГУ месяц будут тренироваться в воинской части

Курсанты ВУЦ ЮЗГУ начали учебно‑полевые сборы в одной из частей Курского гарнизона. В течение месяца будущие сержанты и офицеры запаса будут на практике отрабатывать знания, учиться нести службу на боевых постах и работать с вооружением и техникой по своей специальности.

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