Курсанты ВУЦ ЮЗГУ месяц будут тренироваться в воинской части

Курсанты ВУЦ ЮЗГУ начали учебно‑полевые сборы в одной из частей Курского гарнизона. В течение месяца будущие сержанты и офицеры запаса будут на практике отрабатывать знания, учиться нести службу на боевых постах и работать с вооружением и техникой по своей специальности.