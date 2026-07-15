6 запретов в интерьере 2026 года

Безликий, стерильный интерьер, в котором стиль и минимализм преобладают над уютом, уже не актуален. На смену «идеальным» картинками из интернета приходит сложная цветовая гамма, интересные фактуры, индивидуальность и эргономика.
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