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6 запретов в интерьере 2026 года

6 запретов в интерьере 2026 года

Безликий, стерильный интерьер, в котором стиль и минимализм преобладают над уютом, уже не актуален. На смену «идеальным» картинками из интернета приходит сложная цветовая гамма, интересные фактуры, индивидуальность и эргономика.

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