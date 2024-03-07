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ИЗВЕСТИЯ iz

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В Петербурге мужчина совершил неудачную попытку ограбить банк

В Петербурге мужчина совершил неудачную попытку ограбить банк

В Санкт-Петербурге объявили в розыск налетчика, совершившего неудачную попытку ограбления банка. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления (ГУ) МВД РФ по городу и Ленинградской области в четверг, 7 марта.

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