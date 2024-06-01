Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Ирина Алкснис Самой странной и одновременно, наверное, самой опасной особенностью мировой политики последних лет является принципиальная необучаемость наших противников.
Запад нашел слабое место России.
Комментарии
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Игорь Прийма
Уверен, России есть чем больно ответить "западу", но вот в чём незадача --- этого самого "запада" в разы больше... А что если он подключит все свои военные ресурсы и со всех аэродромов одновременно подымутся тысячи самолётов с ядерной нагрузкой, а из шахт взлетят сотни ракет с такой же "начинкой"... ?
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1 д.
Людмила Фирстова
Игорь, тогда сработает система "Мёртвая рука" , а они это знают...
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1 д.
Игорь Василевский
Не полетят. И не погрохочут полки по нашим некошенным лугам. Некому. Пидоры воевать не хотят. Как и куча негро-азиатов в гейропе. Ну, а время для решительных шагов, очевидно, еще не пришло...
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12 час.
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