Запад нашел слабое место России.

Игорь Прийма

Уверен, России есть чем больно ответить "западу", но вот в чём незадача --- этого самого "запада" в разы больше... А что если он подключит все свои военные ресурсы и со всех аэродромов одновременно подымутся тысячи самолётов с ядерной нагрузкой, а из шахт взлетят сотни ракет с такой же "начинкой"... ?