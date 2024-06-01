Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    А нам это надо? С Западом, с "западным ценностями" покончено минимум на 50 лет! Как ни еврей, так и стремится сделать...Михаил Ходорковск...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Татьяна, это фашисты...Хроники шагающей ...
  • валерия
    Бить нужно по хамону, пармезану и по их наглым рожам!Удар по французск...

Запад нашел слабое место России.

Запад нашел слабое место России.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Ирина Алкснис Самой странной и одновременно, наверное, самой опасной особенностью мировой политики последних лет является принципиальная необучаемость наших противников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Прийма
Уверен, России есть чем больно ответить &quot;западу&quot;, но вот в чём незадача --- этого самого &quot;запада&quot; в разы больше... А что если он подключит все свои военные ресурсы и со всех аэродромов одновременно подымутся тысячи самолётов с ядерной нагрузкой, а из шахт взлетят сотни ракет с такой же &quot;начинкой&quot;... ?
Ответить
1 д.
Людмила Фирстова
Игорь, тогда сработает система &quot;Мёртвая рука&quot; , а они это знают...
Ответить
1 д.
Игорь Василевский
Не полетят. И не погрохочут полки по нашим некошенным лугам. Некому. Пидоры воевать не хотят. Как и куча негро-азиатов в гейропе. Ну, а время для решительных шагов, очевидно, еще не пришло...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх