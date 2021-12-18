КАМАЗ К-20: как автозавод в Набережных Челнах производил компактные тракторы для фермеров

Экономический кризис после развала Советского Союза коснулся и Камского автомобильного завода. Чтобы удержать предприятие из Набережных Челнов на плаву, было решено создать отдельное производство, которое будет выпускать малогабаритные тракторы.
Экономический кризис после развала Советского Союза коснулся и Камского автомобильного завода. Чтобы удержать предприятие из Набережных Челнов на плаву, было решено создать отдельное производство, которое будет выпускать малогабаритные тракторы.
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