В Северной Осетии продолжаются профилактические мероприятия «Как не стать жертвой мошенников»

Участковые уполномоченные Моздокского района раздали информационные памятки, в которых подробно отражены рекомендации, как следует поступать в той или иной ситуации, чтобы не стать жертвой мошенников.
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