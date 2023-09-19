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В Северной Осетии продолжаются профилактические мероприятия «Как не стать жертвой мошенников»

В Северной Осетии продолжаются профилактические мероприятия «Как не стать жертвой мошенников»

Участковые уполномоченные Моздокского района раздали информационные памятки, в которых подробно отражены рекомендации, как следует поступать в той или иной ситуации, чтобы не стать жертвой мошенников.

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