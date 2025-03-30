Эксперт назвала причины популярности российских товаров в КНР

Продукты из России становятся все более популярными и известными в Поднебесной, и на это есть ряд причин, сообщила гендиректор российско-китайской консалтинговой компании SinoRuss Сурана Раднаева.
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