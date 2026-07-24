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Регион 29

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Президент поручил усилить финансовую поддержку регионов

Президент поручил усилить финансовую поддержку регионов

На состоявшемся совещании по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно поддержать консолидированные бюджеты субъектов страны.

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