Немецкого журналиста шокировало количество уничтоженной западной техники в зоне СВО (ВИДЕО)

Немецкого журналиста шокировало количество уничтоженной западной техники в зоне СВО: репортер Die Welt Штеффен Шварцкопф проехал вдоль линии фронта от подконтрольного Киеву города Запорожье до Харькова и остался под впечатлением.
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