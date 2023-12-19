Мать без собственного жилья тратит деньги налево и направо, советов купить квартиру не слушает

ВА

Владимир Акулов

Такая тупая мамашка обязательно отдаст свои деньги тел мошенникам. 1 час. Знаю одного товарища , который тоже продал свой дом...И решил жить на деньги от этой продажи... Ведь пенсии на приличную жизнь не хватает...Живет в съемной квартире...Надеется помереть раньше , чем закончатся деньги *из кубышки*. 48 мин. Дочка несговорчивой мамашки подсознательно переживает , что мать разведет все свои деньги...А если бы квартирку мать купила - тогда в случае смерти матери , квартира останется дочке. Вот подсознательная причина дочкиной тревоги.