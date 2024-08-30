Экс-футболист московского "Локомотива" Алиев призвал ВСУ убивать жителей Курской области

В приграничном регионе, откуда родом мать спортсмена, до сих пор проживают его родственники.Бывший футболист московского "Локомотива", гражданин России и Украины, мастер спорта Украины международного класса Александр Алиев призвал бойцов ВСУ не щадить мирное население Курской области.