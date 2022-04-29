Найденную на приморской станции авиабомбу взорвали саперы МЧС

В Приморском крае саперы подорвали авиабомбу. Боеприпас нашли в районе станции Варфоломеевка. Чтобы уничтожить опасный предмет, его пришлось транспортировать в ближайший карьер, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.