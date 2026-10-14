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Московское «Динамо» на последних минутах вырвало победу у «Ахмата» в Кубке России

Московское «Динамо» на последних минутах вырвало победу у «Ахмата» в Кубке России

Московское «Динамо» одержало победу над «Ахматом» в матче четвёртого тура Пути РПЛ Кубка России. Встреча в Грозном завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

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