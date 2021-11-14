В Северной Осетии с целью предупреждения мошенничеств сотрудники полиции продолжают проводить информационно-профилактические мероприятия

На территории Алагирского района полицейские провели беседы с гражданами и вручили памятки. Сотрудники полиции рассказали, что нельзя сообщать свои персональные данные незнакомцам, переводить деньги на неизвестные расчетные счета, переходить по сомнительным ссылкам в Интернете.