В Северной Осетии с целью предупреждения мошенничеств сотрудники полиции продолжают проводить информационно-профилактические мероприятия

На территории Алагирского района полицейские провели беседы с гражданами и вручили памятки.  Сотрудники полиции  рассказали, что нельзя сообщать свои персональные данные незнакомцам, переводить деньги на неизвестные расчетные счета, переходить по сомнительным ссылкам в Интернете.

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