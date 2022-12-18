Куат Хамитов обратился к Исмагулову после поражения: «Ты уже написал историю»

Известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов в своих социальных сетях обратился к Дамиру Исмагулову, проигравшему первый свой бой в UFC: «Показали хороший бой! Дамир, ты всегда дерешься против молодых монстров, я уверен, ты вернёшься сильнее! Как бы там ни было, ты уже написал историю и болельщики не забудут этого» Исмагулов уступил Царукяну решением судей.