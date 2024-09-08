Си Цзиньпин: Китай усилит сотрудничество с КНДР

В поздравительной телеграмме к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, приуроченной к 76-й годовщине образования страны, председатель КНР Си Цзиньпин отметил готовность углубить стратегическое взаимопонимание с Северной Кореей, а также усилить координацию и сотрудничество.
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