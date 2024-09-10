Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев показал последствия атаки дронов ВСУ на Раменское. Всего повреждённых дома два - в Спортивном проезде (на фото) и на Высоковольтной улице.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев показал последствия атаки дронов ВСУ на Раменское. Всего повреждённых дома два - в Спортивном проезде (на фото) и на Высоковольтной улице.