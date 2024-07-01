Каждый четвертый школьник в России имеет лишний вес, показывает официальная статистика. Медики предупреждают, если ситуация не изменится, то 90% подростков с ожирением перейдут с этой болезнью во взрослую жизнь.
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