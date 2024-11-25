Людмила

Вооруженные силы Украины при бегстве из Селидово в ДНР заминировали колодцы и подходы к скважинам, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По данным источника, в основном это были дома, где квартировались украинские бойцы. Представители силовых структур уточнили, что ВСУ хотели полностью лишить местных жителей воды. При бегстве из Селидова ВСУ традиционно минировали все на своем пути. В основном это были дома, в которых они квартировались. Кроме того, минировалась местная инфраструктура, включая колодцы и подходы к скважинам, видимо для того, чтобы полностью лишить местных воды, — уточнил инсайдер. Информатор утверждает, что работа по разминированию займет несколько месяцев.