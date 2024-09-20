Не пьянствуй за рулем: ГИБДД Зауралья проводит профилактическое мероприятие

В пятницу и предстоящие выходные дни на территории региона Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии