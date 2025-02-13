«Кировский Завод» собирается запустить производство беспилотных тракторов

В машине будет отсутствовать кабина для водителя В 2030 году АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ, входит в ГК «Кировский завод») выпустит в опытно-промышленную эксплуатацию полностью беспилотные тракторы «Кировец Агробот», передает «РБК Петербург».