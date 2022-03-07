Кузбассовцам рассказали о порядке выплат пенсий и пособий

Жители Кузбасса переживают, получат ли положенные им выплаты вовремя. Зампредседатель правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина рассказала, чего ждать и в каком порядке будут производиться выплаты пенсий и пособий.
Жители Кузбасса переживают, получат ли положенные им выплаты вовремя. Зампредседатель правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина рассказала, чего ждать и в каком порядке будут производиться выплаты пенсий и пособий.
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