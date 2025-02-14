Сотрудник полиции провела профориентационное мероприятие в Тульском государственном технологическом колледже

В рамках в рамках информационной акции «Будь в форме» состоялась встреча инспектора по особым поручениям Управления по работе с личным составом УМВД России по Тульской области Ольгой Жеребцовой с выпускниками экономико-правового отделения специальности «Правоохранительная деятельность» Тульского государственного технологического колледжа.
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