294 тысяч доз обновленного "Спутник лайт" отправлены в регионы РФ

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью ТАСС сообщил о том, что более 294 тысяч флаконов обновленной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник лайт" были отправлены в российские регионы страны.
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