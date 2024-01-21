294 тысяч доз обновленного "Спутник лайт" отправлены в регионы РФ

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью ТАСС сообщил о том, что более 294 тысяч флаконов обновленной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник лайт" были отправлены в российские регионы страны.