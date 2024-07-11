«Ъ»: генерал-майор Росгвардии, осужденный на 9,5 года, попросился в зону СВО

Реутовский военный суд вынес приговор бывшему заместителю командира Управления Росгвардии по ЦФО Вадиму Драгомирецкому: девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора.
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