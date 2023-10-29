В Новомосковске мужчина украл с карты знакомой 200 тысяч рублей

В Новомосковске Тульской области мужчина украл 200 тысяч рублей с карты знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе тульского УВМД России Мужчине 32 год, он выпивал в новомосковском общежитии, а когда алкоголь закончился, дама дала приятелю карту для покупки нового.
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