В Новомосковске мужчина украл с карты знакомой 200 тысяч рублей

В Новомосковске Тульской области мужчина украл 200 тысяч рублей с карты знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе тульского УВМД России Мужчине 32 год, он выпивал в новомосковском общежитии, а когда алкоголь закончился, дама дала приятелю карту для покупки нового.