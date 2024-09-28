ЭТО УЖЕ НЕ ХАМСТВО. В УЗБЕКИСТАНЕ ПОТРЕБОВАЛИ ПРИЗНАТЬ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА МАРИЮ ЗАХАРОВУ

FФ

Fvolodya55 Федоров

Куда и как русские могут вернуться? В СССР после институтов распределяли по всему СССР. Приехал молодой или молодая специалист, женился или вышла за муж за местных. Куда они теперь уедут? Русские не смогут выехать, т.к. гражданство получить не смогут, да и продать там недвижимость не так просто. Во-первых узнав, что вы уезжаете цену они установят раза в три меньше и еще там что-то с законодательством. Приедут в Россию будут жить в шалаше? Кто им что-то предоставит? Опять же работа. Все это не так то просто, как думцы озвучивают.