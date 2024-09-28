artut.pirogov В Узбекистане потребовали признать русского дипломата Марию Захарову персоной нон грата.
ЭТО УЖЕ НЕ ХАМСТВО. В УЗБЕКИСТАНЕ ПОТРЕБОВАЛИ ПРИЗНАТЬ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА МАРИЮ ЗАХАРОВУ
Комментарии
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FФ
Fvolodya55 Федоров
Куда и как русские могут вернуться? В СССР после институтов распределяли по всему СССР. Приехал молодой или молодая специалист, женился или вышла за муж за местных. Куда они теперь уедут? Русские не смогут выехать, т.к. гражданство получить не смогут, да и продать там недвижимость не так просто. Во-первых узнав, что вы уезжаете цену они установят раза в три меньше и еще там что-то с законодательством. Приедут в Россию будут жить в шалаше? Кто им что-то предоставит? Опять же работа. Все это не так то просто, как думцы озвучивают.
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
А в какие дела лезут в России узбекские диаспоры? Русских в начале 90-х гнали из Ташкента с угрозой смерти, бежали, бросив имущество... А сейчас припёрлись в Россию и предъявляют претензии - и работу денежную дай, и их кодло детсадами-школами- медобслуживанием обеспечь... Выдворить и пусть им местная власть работу в Каракуме обеспечит - верблюдов и овец пасти...
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1 час.
Т
Тамара
Мало! А то одни бла - бла - бла в уши народу.
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21 мин.
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