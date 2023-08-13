Скандал в Архангельске: Судья разрешила кричать "Слава Украине!" и наказала полицейского

Зоя

судья проукраинский,а их в РОССИИ-легион,никто не борется с ними... Нет на них Петлюры,батьки МАХНО и др...палачей украинских....,они будут продолжать свои черные дела....... ,вот только непонятно, зачем тогда затеяли СВО, если внутри страны не можем провести денацификацию....