Царьград

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Скандал в Архангельске: Судья разрешила кричать "Слава Украине!" и наказала полицейского

Скандал в Архангельске: Судья разрешила кричать "Слава Украине!" и наказала полицейского

В архангельском суде произошел вопиющий случай. Спор между полицейским и проукраинским провокатором завершился неожиданным образом.

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Комментарии
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ВБ
Вячеслав Белослюдов
Судьи неприкосновенны! Они могут делать всё что захотят.
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12 час.
Серж Южанин
До поры - до времени...
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11 час.
Зоя
судья проукраинский,а их в РОССИИ-легион,никто не борется с ними... Нет на них Петлюры,батьки МАХНО и др...палачей украинских....,они будут продолжать свои черные дела....... ,вот только непонятно, зачем тогда затеяли СВО, если внутри страны не можем провести денацификацию....
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8 час.

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