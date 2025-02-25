Жанна Агалакова в гневе после признания иноагентом. Как теледива докатилась до такого?

M

Malina

А почему ТРИ года ждали, чтоб наградить заслуженной формулировкой "иноагент"??? Надо принять ЗАКОН: пересек границу, гавкнул что-то против Росси - "получай заслуженную приставочку к фамилии: иноагент"! С дальнейшим лишением гражданства, всех видов недвижимости и запретом получать доходы с территории России!!!