Avia.pro - СМИ Жанна Агалакова* — имя, которое когда-то гремело с экранов Первого канала, а теперь тонет в позоре заграничной эмиграции.
Жанна Агалакова в гневе после признания иноагентом. Как теледива докатилась до такого?
Комментарии
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M
Malina
А почему ТРИ года ждали, чтоб наградить заслуженной формулировкой "иноагент"??? Надо принять ЗАКОН: пересек границу, гавкнул что-то против Росси - "получай заслуженную приставочку к фамилии: иноагент"! С дальнейшим лишением гражданства, всех видов недвижимости и запретом получать доходы с территории России!!!
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1 д.
С
Странник
и вновь первый канал. эрнст там у себя что, всю мразь России собрал?
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22 час.
В С
Почти.
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22 час.
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