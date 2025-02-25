Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Согласен...Врачей-мигрантов ...
  • Сергей Безон
    А слабо сделать почтовый ящик для заказов? Они привезли, в почтовый ящик положили, доложили вам и нормуль. Ну не все ...«Киллеры курьеров...
  • Астон Мартин
    а почему им разрешают приобретать оружие ???зачем строителям и штукатурам оружие , почему этот вопрос не задают в раз..."Крым плюс четыре...

Жанна Агалакова в гневе после признания иноагентом. Как теледива докатилась до такого?

Жанна Агалакова в гневе после признания иноагентом. Как теледива докатилась до такого?

Avia.pro - СМИ Жанна Агалакова* — имя, которое когда-то гремело с экранов Первого канала, а теперь тонет в позоре заграничной эмиграции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M
Malina
А почему ТРИ года ждали, чтоб наградить заслуженной формулировкой &quot;иноагент&quot;??? Надо принять  ЗАКОН: пересек границу, гавкнул что-то против Росси - &quot;получай заслуженную приставочку к фамилии: иноагент&quot;! С дальнейшим лишением гражданства, всех видов недвижимости и запретом получать доходы с территории России!!!
Ответить
1 д.
С
Странник
и вновь первый канал. эрнст там у себя что,  всю мразь России собрал?
Ответить
22 час.
В С
Почти.
Ответить
22 час.
наверх