Финансовый гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2026 года: кому звезды обещают новые возможности, а кому советуют экономить Елена ГалицкаяПервая неделя сентября станет временем пересмотра финансовых привычек, осторожных решений и поиска новых источников дохода.