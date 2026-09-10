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ФедералПресс

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Красноярская БСМП вошла в топ-50 лучших практик наставничества в стране

Красноярская БСМП вошла в топ-50 лучших практик наставничества в стране

КРАСНОЯРСК, 10 сентября, ФедералПресс. В Красноярской больнице скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича пополнился коллектив: к работе приступили 14 молодых врачей и 34 медицинские сестры.

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