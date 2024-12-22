Полностью композитное крыло теперь не только у российского МС-21. Представлен летающий автомобиль GAC GOVY AirJet, он на 90% состоит из композита

GAC официально представила в Китае свой первый летающий автомобиль — GAC GOVY AirJet. На данный момент раскрыты ключевые особенности и характеристики — сертификат летной годности планируется получить в 2025 году, тогда же начнут принимать предварительные заказы.
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